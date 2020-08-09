Коронавирус 9 августа: ряд артистов Большого театра отправили на карантин, в Бразилии объявили траур

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9 августа 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 9 августа в мире коронавирус обнаружен у 19 821 051 человек. 730 749 зараженных, вылечились 12 730 590. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

• В Абхазии зафиксировали первого туриста из России с COVID-19. Инфицированного перевезли в одну из больниц Краснодарского края для прохождения лечения.

• В США число заразившихся превысило 5 млн. Об этом сообщает издание The New York Times. В свою очередь Университет Джонса Хопкинса утверждает, что число заразившихся коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах достигло 4 997 751, скончались 162 421 пациент.

• Билл Гейтс обеспокоен быстрым выпуском препаратов от COVID-19. Основатель Microsoft считает, что вакцины должны пройти тщательную проверку. В интервью журналу «The Weird» Гейтс сообщил, что в Китае и России активно идут испытания лекарств. «Бьюсь об заклад, что будут некоторые вакцины, которые будут доступны большому количеству пациентов без полной нормативной проверки где-нибудь в мире», – сказал он. Также основатель Microsoft полагает, что есть политическое давление на создателей препаратов.

• В Большом театре несколько артистов отправили на карантин. Как сообщает «Интерфакс», у одной из балерин обнаружили COVID-19. Все, кто контактировал с ней, пока отстранены от работы. Остальные активно продолжают репетиции.

• В России провели более 30, 6 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Сейчас под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 241 тысяча человек.

• В Бразилии 3 млн человек заразились COVID-19. Число новых случаев заражения коронавируса за прошедшие сутки выросло на 49 970 и достигло 3 012 412. Около 70% заболевших (2 094 293) выздоровели, скончались – 100 477. В Бразилии объявили траур по ста тысячам умерших от коронавируса. Об этом сообщил Верховный суд страны.