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9 августа 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Франция и Грузия возобновили авиасообщение, прерванное более четырех месяцев назад из-за распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19. Авиакомпания Air France в субботу, 8 августа, вечером направила первый самолет в Тбилиси.

В Тбилисском международном аэропорту сообщили, что самолет A320 французской авиакомпании доставил из Парижа в грузинскую столицу 178 пассажиров. Сегодня утром выполнен рейс в обратном направлении.

Регулярные полеты по маршруту Париж-Тбилиси-Париж авиакомпания будет выполнять два раза в неделю: из Парижа в Тбилиси по средам и субботам, а из Тбилиси в Париж - по четвергам и воскресеньям.

Франция - одна из пяти стран, с которыми правительство Грузии договорилось о снятии ограничений на регулярное авиасообщение. Со 2 августа полеты из Германии в Грузию по маршруту Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен возобновила авиакомпания Lufthansa, а с 5 августа регулярные рейсы по маршруту Рига-Тбилиси-Рига начала выполнять представленная в трех странах Балтии авиакомпания AirBaltic.

В Грузии для прибывающих людей из Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии установлены следующие правила: по прибытии им необходимо заполнить специальную электронную анкету, в которой должны указать историю поездок за последние 14 дней, указать адрес места прибывания в Грузии и свои контактные телефоны.