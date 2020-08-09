За сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19

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9 августа 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

свечи, фото: pixabay.com

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19. По данным на вечер субботы, 8 августа, число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4560 до 4572.

У всех скончавшихся 12 пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, - сообщили в оперштабе.

По последним данным, в Москве выявлено почти 247 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Выздоровели около 189 тысяч человек. Летальных исходов - 4572 случая.