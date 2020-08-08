Автовладельцев осенью ждут несколько важных изменений

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8 августа 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: autonews.ru

автомобиль, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Для автовладельцев подготовлены семь важных изменений, которые начнут действовать будущей осенью.

Очередной пересмотр тарифов ОСАГО будет уже в этом месяце. В конце августа начнут действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. На 10% расширяется тарифный коридор базовой ставки, то есть границы коридора расширяются до 30% в обе стороны, а размеры минимальной и максимальной базовой ставки составят 2471 и 5436 рублей соответственно.

Временная отмена техосмотра продлится до 30 сентября, после чего для получения полиса ОСАГО, как и раньше, нужно будет получать диагностическую карту. До этого срока полис можно купить без ТО из-за ограничительных мер в связи с COVID-19. Проходить ТО потребуется только автомобилям старше четырех лет (раз в два года) и старше 10 лет (один раз в год).

Действие летних тарифов на платных дорогах продлили до 31 октября. Это связано с тем, что сезон отпусков в России сдвинулся из-за ограничительных мер.

К осени должен решиться вопрос об увеличении лимита максимально возможной скорости в России до 130 км/ч на оборудованных платных трассах. Сейчас это максимально возможный лимит для российских дорог. Для того, чтобы увеличить его до 150 км/ч, требуются законодательные изменения.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» инспекторы ГИБДД получат новые инструментальные приборы, которые позволят им проводить диагностику на дороге и запрещать эксплуатацию автомобилей, которые нарушают нормы.

Больше сведений появится в ПТС и СТС. Основной документ на автомобиль почти не изменится внешне, но будет содержать больше информации.

К осени в Москве закончат основные работы по изменению разметки. В тоннелях появится прерывистая разметка, которая позволит перестраиваться и обгонять более медленные машины, а также заранее перестраиваться перед развязками и съездами. Разметку поменяют на всем Садовом кольце, некоторых отрезках Третьего транспортного кольца и съездах с него.