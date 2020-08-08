Ещё один неожиданный и удивительный симптом коронавируса COVID-19 описали медики

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8 августа 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

лаборатория, фото: Ved Prakash, globallookpress.com

В США у 62-летнего мужчины из Чикаго не было вообще никаких типичных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19, у него не повысилась температура, не начался кашель. При этом мужчина в течение четырех дней мучился от икоты. Тест на коронавирус показал у пациента положительный результат.

Американские медики решили, что частая икота может быть одним из симптомов коронавируса. Исследование опубликовано в журнале The American Journal of Emergency Medicine.

Диагноз коронавирусная инфекция поставили не только по положительному результату теста, но и по снимку легких. У мужчины не было кашля и болей в груди, но медики в легких обнаружили затемнения. У пациента также были сопутствующие хронические заболевания.

Медики отметили, что это первый официально зарегистрированный случай, когда пациент с коронавирусом жаловался на сильную икоту. После этого врачи призвали обращать внимание на икоту, которая может указывать на COVID-19.

Медики отмечают, что коронавирус до сих пор не изучен, поэтому нужно уделять внимание каждому нетипичному проявлению заражения вирусом.

58173 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в США, 1243 человека скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.