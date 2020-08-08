Тяжёлая дата для Москвы. Ровно 20 лет назад в этот же день 8 августа случился жуткий теракт

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8 августа 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

8 августа 2000 года стал для москвичей совсем не радостным событием. 20 лет назад в Москве произошёл чудовищный теракт, вероятно устроенный кавказскими исламистами. Трагедия случилась на пересечении станций «Пушкинская», «Чеховская» и «Тверская». Взрывное устройство сработало ровно в 17: 55, когда на станциях обычно бывает много народу.

Как сообщали очевидцы, за несколько минут до теракта, к одному из торговых ларьков в переходе подошли двое подозрительных людей кавказской национальности. После беседы с хозяином павильона, они ушли, оставив после себя сумку-дипломат и полиэтиленовый пакет. Как выяснилось позднее, именно в этих сумках было установлено взрывное устройство.

Несмотря на то, что расследование на себя взяли высшие члены руководства России, точных виновников взрыва так и не нашли. Расследование осталось незавершённым. Есть лишь только подозреваемые в теракте. Среди них присутствуют такие люди, как Ачимез Гочияев и Арби Бараев, известные исламистские экстремисты. Арби Бараев был уничтожен спустя год после совершения теракта. А вот Гочияев не найден до сих пор.