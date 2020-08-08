В Волгограде оперативники ФСБ задержали при получении взятки 25 млн рублей председателя райсуда

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8 августа 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Добрынина/ Дзержинский районный суд г. Волгограда

В Волгограде оперативники ФСБ задержали председателя Дзержинского районного суда города Юлию Добрынину при получении взятки. О задержании 35-летней судьи сообщили несколько источников разных федеральных и региональных информагентств.

Добрынина была задержана в ресторане «Фасоль», где получила взятку от супруги бизнесмена Владимира Зубкова, ранее задержанного по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года.

По данным источника ТАСС, в общей сложности председатель суда Юлия Добрынина попросила у женщины за освобождение ее супруга-бизнесмена 25 млн рублей. 20 миллионов жена предпринимателя ранее уже отдала, а позже, посоветовавшись с родственниками, решила заявить на Добрынину в органы. Перед тем, как передать очередную часть взятки, 2,5 млн рублей, жена Зубкова заявила об этом в ФСБ.

Под контролем правоохранителей женщина отдала деньги в ресторане «Фасоль» Добрыниной, и судью задержали с поличным.

Агентство «Высота 102» предполагает, что взятка в размере 2,5 млн рублей может быть связана с «интересами» супруги Зубкова, которые касаются ресторанного комплекса «Сосновый бор». Якобы она сейчас им управляет.