Горячий ТОП региональных новостей: спрос на свадебные платья вырос в Новосибирске

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8 августа 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: землетрясение на Камчатке, пожар в Калининградской области и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Под Тверью рецидивист сжег чужой дачный дом. В кратчайшие сроки сотрудники полиции нашли свидетелей и собрали улики. Была назначена пожарно-техническая экспертиза, которая показала, что причиной пожара в доме стал поджог. Ущерб, причиненный поджигателем, составил более 300 тысяч рублей, пишет Афанасий-Бизнес.

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки. Сейсмособытие произошло в 14:41 по сахалинскому времени (06:41 мск — прим. ТАСС). Глубина очага составила 30 км. Об этом передает Полуостров Камчатка с ссылкой на ТАСС.

Спрос на свадебные платья вырос в Новосибирске. В Новосибирске нарядами интересовались на 7% чаще, чем в июне, и на 78% больше, чем в июле прошлого года. Больше всех покупкой свадебных платьев озаботились пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает НДН.ИНФО.

В Кирове подростки сплавлялись по Вятке на самодельном плоту. На место сразу же выехали сотрудники поисково-спасательного отряда. К их приезду плот уже причалил к берегу. Подростки выбрались самостоятельно, они не пострадали, пишет Новый Вариант.

На востоке Калининградской области сгорел сарай с покрышками. В кирпичном сарае сгорела шиферная кровля и покрышки б/у. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, как уточняет НИА Калининград.

Житель Невинномысска ударил мужчину кочергой. Причиной потасовки послужила громкая музыка из домика, в котором отдыхал заявитель со своей семьей и друзьями, сообщает Ставропольский репортер.