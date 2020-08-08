В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом COVID-19 возросло до 68 738
8 августа 2020, 17:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом COVID-19 возросло до 68 738. Белорусский Минздрав сообщил, что по состоянию на 8 августа в стране выздоровели и выписаны 64 744 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период распространения инфекции на территории Белоруссии скончались 585 пациентов с рядом хронических заболеваний с подтвержденной инфекцией COVID-19. Всего в Беларуси проведено 1 363 011 тестов на коронавирус.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее во время посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД заявил, что он перенёс COVID-19 бессимптомно.
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