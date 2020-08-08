В «Лужниках» прошел посвященный дню физкультурника спортивный праздник

Аргументы Недели → Самое читаемое
Хабаровск вновь вышел на митинг за свободу Фургалу. 29-й день подряд регион требует, чтобы Москва его услышала
Аргументы Недели → Общество 13+
8 августа 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]
Хабаровск вновь вышел на митинг за свободу Фургалу. 29-й день подряд регион требует, чтобы Москва его услышала
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
В мире
Как арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отразится…
По мере приближения президентских выборов в Белоруссии мировые…
Понемножку надвигается новый театральный сезон: в ряде театров…
В рамках парламентского контроля комитет Госдумы по обороне провёл…
Россия близка к тому, чтобы, несмотря на все каверзы и барьеры…
Если человек занимается непотребным делом, то, по словам психологов…
Целую неделю латвийское общество будоражило: известная спортсменка…
Россияне всё чаще проявляются как очень патриотичный народ. Но не…
Происшествия