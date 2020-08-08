В «Лужниках» прошел посвященный дню физкультурника спортивный праздник

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8 августа 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Москвичи и гости столицы приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, конкурсе «Фитнес-модель», фестивале «Спортивная семья» и всероссийскому турниру Let’s square, финальных городских соревнованиях комплексной межокружной спартакиады пенсионеров города Москвы «Московское долголетие».

А также впервые в городских условиях прошла гонка героев URBAN. На церемонии открытия с приветственным словом выступил руководитель Департамента спорта города Москвы - Алексей Кондаранцев.

«Я не ошибусь если скажу, что праздник «День физкультурника» - это праздник каждого жителя нашей страны. Это праздник профессиональных спортсменов, любителей и болельщиков. Каждый из нас является частичкой большого российского спорта», - отметил Алексей Кондаранцев.