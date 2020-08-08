Масочный режим в Иркутской области продлён до 28 августа

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8 августа 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Иркутской области действие масочного режима, введенное в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, продлено по 28 августа включительно. На сайте регионального правительства сообщается, что до этого же времени людям в возрасте 65 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.

Работающие граждане этого возраста по-прежнему могут оформить больничный лист. С 29 августа 2020 года лицам в возрасте 65 лет и старше рекомендовано соблюдать режим самоизоляции до ликвидации угрозы распространения COVID-19.

За последние сутки, по данным на 8 августа, в Иркутской области выявлено 123 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе заразились 14 623 человека. Из них 11486 человек выздоровели. 156 человек, у которых был подтвержден COVID-19, умерли.