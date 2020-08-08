Северный флот испытал комплекс «Панцирь-СА» в Арктике
8 августа 2020, 16:17[ «Аргументы Недели» ]
Северный флот провел испытательные ракетные пуски зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК ) «Панцирь-СА» на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) в Арктике.
Представители Северного флота сообщили, что испытательные стрельбы были выполнены зенитными ракетами без боевой части в целях проверки работоспособности комплекса в высоких широтах.
ЗРПК «Панцирь-СА» создан специально для использования в условиях Арктики. Он поставлен на базу двухзвенного гусеничного снегоболотохода «Витязь» и способен действовать в широком диапазоне температур окружающей среды на арктическом бездорожье.
По данным Северного флота, помимо этого зенитного ракетно-пушечного комплекса на вооружении тактической группы флота на острове Земля Александры стоят береговые ракетные комплексы «Бастион», оснащенные противокорабельными ракетами «Оникс».
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