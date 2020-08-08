«Народ ждет от государства решительных действий»: как прошел второй съезд партии «Новые люди» и чего они хотят

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8 августа 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели», Валерия Шадрина ]

Алексей Нечаев, фото: пресс-служба "Новые люди"

Сегодня в Москве завершился второй съезд партии «Новые люди». На мероприятии присутствовали 300 делегатов из 44 регионов России. Были аккредитованы более 40 федеральных и 50 региональных СМИ. Партия, которая обещает «обустроить страну и превратить ее в технологического лидера», избрала нового председателя. Им стал основатель компании «Фаберлик» и партии «Новых людей» Алексей Нечаев. «АН» расскажут о повестке съезда и задачах, которые ставят перед собой «Новые».

Партия конструктивной оппозиции «Новые люди» была зарегистрирована 1 марта 2020 года, чтобы реализовать запрос общества на обновление и поступательные, но неуклонные перемены.

«Если посмотреть на протесты в Хабаровске, на Екатеринбург – все, что там происходит – мирно. Люди не хотят силы, крови, пожаров и горящих покрышек… А что делают власти? Они торгуют страхом. Власти боятся сами, поэтому и находят угрозу, чтобы потом ее устранять. Это самый настоящий административный рынок угроз. С этим пора покончить», — подчеркнул на съезде основатель и председатель «Новых людей» Алексей Нечаев.



В формате воркшопов были представлены 12 региональных проектов, которые реализует партия на местах. Все они затрагивают вопросы благоустройства городской среды, инициативного бюджетирования, образования, экологии, защиты животных и другие темы.

Задача партии, как гласит устав: переориентировать государство с заботы о чиновниках на службу гражданам. «Мы не будем обещать избирателям золотые горы и быстрые результаты. Система слишком закостенела, чтобы рассчитываться на то, что она быстро поддастся новым людям. Нужно честно сказать нашим гражданам – что мы можем сделать и что будет даваться тяжело.», — подчеркнул в своей речи Алексей Нечаев.

По задумке нечаевцев, будущих коммерсантов будут готовить со школы, а состоявшихся бизнесменов поощрять льготами. Коснутся реформы и силовых структур, и законодательства: планируется, например, отменить законы, которые осуществляют госцензуру. Законы об экстремизме и об оскорблении власти в том числе. Но главная цель все равно заключается в другом: раскрепостить творческие силы народа и обустроить Россию для жизни. Как говорят «Новые люди», путь к карьере и успеху откроется для самых талантливых и способных, без блата для своих. Образование будет давать знания, а не «бумажки» для устройства на работу, а граждане сами станут решать самые важные вопросы, имея все условия для роста доходов и своего благосостояния.

Политологи, кстати, уверены: «Новые» имеют хорошие шансы для того, чтобы их кандидаты попали в Госдуму в 2021. А уже в сентябре этого года на выборах в заксобрания 12 регионов страны от партии примут участие 600 человек.

Стоит отметить, что каждый кандидат «Новых», как говорится, сделал себя сам: «Мы привели в политику людей, которые уже добились чего-то в жизни и могут показать это избирателям. Новые люди – это люди дела. Мы будем не только критиковать, но и делать. Экономнее и качественнее чем чиновники и орда прикормленных ими подрядчиков. Давайте вместе создавать, бороться и побеждать!» — сказал на съезде Нечаев.