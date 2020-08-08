Ребека Коха: латвийская звезда тяжелой атлетики приняла ислам

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8 августа 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Ребека Коха, фото соцсети

Целую неделю латвийское общество будоражило: известная спортсменка Ребека Коха приняла ислам и объявила о завершении карьеры.

«Дорогие друзья! Я приняла большое решение в жизни. Я рада и благодарна, и считаю, что поступаю правильно. Единственное, чего я прошу -уважения. Если вам нечего сказать, лучше молчите. Я стала мусульманкой», -заявила латвийскому обществу Коха.

Избранником Ребеки стал метатель диска Мухаммед Ибрагим Моаз из Катара.

Ребека Коха и Мухаммед Ибрагим Моаз

Еще несколько дней назад тренер спортсменки Эдуард Андрушкевич заявил, что обращение Ребеки в ислам не должно повлиять на ее тренировочный процесс. Но 5 августа глава Олимпийской сборной Латвии Эйнар Фогелис сообщил, что Коха приняла решение о завершении спортивной карьеры.

«Во время видеоконференции Ребека сообщила, что заканчивает спортивную карьеру. Мы с уважением относимся к ее выбору и благодарим за проделанную работу. Договорились, что до 1 сентября получим письменное заявление о ее выходе из Олимпийской сборной Латвии и прекращении ее финансирования».

Как стало известно, что когда спортсменка приняла ислам, то улетела в Турцию к другу. Перед этим попросила у тренера план работы. Г-н Андрушкевич был уверен, что Коха не может завершить спортивную карьеру… Видимо, «отдых» с мусульманским любимым изменил ее решение.

Ожидалось, что спортсменка выступит на осеннем чемпионате Европы в Москве, а на Олимпиаде в Токио в 2021 году должна была стать одной из главных претенденток на золотую медаль в весовой категории до 59 кг. Ребека Коха – двукратная чемпионка Европы среди взрослых.

Ей 22 года.