В августе в Хабаровском крае начнутся поставки «доступной рыбы»

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8 августа 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В торговые сети Хабаровска с 20 августа начнется поступление лосося по сниженным ценам.

Сегодня в проекте по «доступной рыбе» принимают участие свыше полусотни торговых точек, включая 15 магазинов в краевой столице, 12 в городе Юности, девять – в поселениях Амурского района. Рыба по сниженным ценам продается в магазинах Солнечного, Ванинского, Советско-Гаванского и Николаевского районов. Но в Минсельхозе Хабаровского края выражают надежду, что при условии удачной осенней путины интерес могут проявить и другие муниципалитеты.

— Конечно люди ждут именно лососевых. Первые поставки будут уже после 20 августа. На прилавках появится не только свежая горбуша, но и голец экспортной заморозки. Кроме того, в этом году в проект завели камбалу, минтай и сельдь. Что касается цены, этот вопрос будет решен на следующем совещании. Однако уже сейчас мы рекомендуем предпринимателям оставлять цены как минимум на уровне прошлого года. Окончательная цена будет складываться исходя из количества выловленной рыбы, а также коммерческой цены на рынке, — сообщила Алла Сорока, начальник управления торговли министерства.



Напомним, что проект действует с 2015 года. Изначально он был рассчитан только на кету и горбушу. ОДнако ежегодно ассортимент рыбы в проекте расширяется.