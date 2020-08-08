В Хабаровском крае растет число смертей от коронавируса

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8 августа 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Согласно данным Минздрава РФ и Роспотребнадзора, за прошедшие сутки на территории Хабаровского края было выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в крае зарегистрированы 8 378 случаев СOVID-19.

Сотня пациентов за сутки выздоровели. Скончались два человека. Таким образом, число смертей инфицированных ковидом увеличилось до 73-х.

На последние несколько дней коэффициент распространения коронавируса в Хабаровске существенно снизился. Сейчас он меньше единицы, а это значит, что город может выходить на второй этап снятия ограничительных мер, введенных в связи с пандемией.