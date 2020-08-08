Коронавирус 8 августа: назван необычный симптом COVID-19, Россия первой зарегистрирует вакцину

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8 августа 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 8 августа в мире зафиксировано 19 485 964 случая заражения коронавирусом. Общее число жертв составляет 722 043 человек. Выздоровело – 11 608 417 «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– Россия станет первой страной в мире, которая зарегистрирует вакцину от коронавиуса. Препарат, разработанный на базе центра им. Н. Гамалеи, пройдёт официальную сертификацию уже в среду, 12 августа. Об этом сообщил федеральный оперштаб со ссылкой на замглаву Минздрава РФ. После оформления всех документов сначала прививки будут ставить врачам и пожилым людям.

– Совет ЕС пересмотрел список стран, из которых можно приезжать в страны Европы в период пандемии. В этом перечне Австралия, Грузия, Канада, Новой Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония и Китай (в случае взаимного снятия ограничений). России в этом списке нет.

– Постоянная икота может быть одним из симптомов коронавируса. Об этом говорится в отчете, опубликованном в журнале The American Journal of Emergency Medicine. Врачи описали течение болезни у 62-летнего пациента из Чикаго, страдающего от сахарного диабета, гипертонии и ишемической болезни сердца. В апреле он обратился к врачам из-за сохраняющейся на протяжении четырех дней икоты. При этом основных симптомов коронавируса таких, как кашель, жар, заложенность носа, боль в горле или груди и одышки, у него не было. По итогам обследования у пациента оказалась повышенная температура — 37,3 градуса, а тест на COVID-19 показал положительный результат. На рентгене грудной клетки у мужчины нашли небольшие затемнения в легких. После этого его отправили в отделение для пациентов с коронавирусом, где его состояние ухудшилось.

– Перуанские ученые разработают препарат на основе наноантител ламы. Исследователи поместят в нее вирус, полученный при посеве и инактивации в лаборатории, после чего проанализируют иммунный ответ животного. Затем они возьмут образцы ее лимфоцитов и постараются выделить ген, кодирующий нанотела. Самый активный из генов будет будет выбран для борьбы с вирусом.

– В Италии на 38% выросло суточное число случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 552 новых заболевших – такого высокого суточного прироста в стране не было с конца мая. Чуть менее трети новых случаев приходится на область Венето, которая стала одним из локальных эпицентров коронавируса в Италии.

– Пьяный мужчина плюнул в ребенка в одном из ресторанов США из-за того, что тот отказался снять маску. Это произошло со словами: «Теперь у тебя коронавирус». Эта история произошла 2 августа в ресторане Ricky T. По информации очевидцев, пьяный мужчина заговорил с ребенком, который пришел в заведение общественного питания вместе с семьей. Он уговаривал мальчика снять медицинскую маску и пожать ему руку. Однако ребенок отказался выполнять его просьбы.