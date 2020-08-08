Названы сферы, где легче всего найти дополнительный заработок

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8 августа 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: офис, pixabay.com

Эксперты Института прогрессивного образования составили рейтинг сфер труда и профессий, представителям которых легче всего найти подработку. Отмечается, что первую строчку занимает электронная торговля.

Специалисты считают, что особенно востребованы операторы кол-центра, онлайн-консультанты, администраторы, мерчандайзеры и менеджеры онлайн-магазинов, а также быстро найти дополнительный заработок смогут провизоры, копирайтеры, SMM-специалисты и интернет-фотографы.

Далее идет сфера онлайн-образования. Здесь проще всего найти работу онлайн-репетиторам, аналитикам, контент-менеджерам, менеджерам по продажам и продвижению образовательных проектов.

Кроме того, достаточно много предложений для сотрудников сферы услуг, логистики и дистрибуции, а именно грузчиков, курьеров, кладовщиков, водителей, строителей, нянь и других, пишет RT.

При этом из-за непростой эпидемиологической ситуации в стране сейчас вытребованы специалисты в сфере уборки и дезинфекции помещений.