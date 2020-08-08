Хабаровск продолжает митинговать

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8 августа 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Очередной митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошел сегодня в краевой столице. Традиционно в субботу на улицы вышли тысячи человек.

Площадь имени Ленина – одна из самых больших площадей в России – практически полностью заполнилась участниками акции, скандирующими «Свободу Фургалу!».

Прибывшая в Хабаровск сенатор Елена Гришнякова вышла к минирующим, поблагодарила их за позицию поддержки Сергея Фургала. Она рассказала, что общалась с Фургалом в суде, и что он в курсе колоссальной поддержки, которая оказывается ему в регионе. Она пообещала «молиться за помощь Фургалу».

Отметим, что сегодня, помимо привычный лозунгов за возвращение экс-губернатора в Хабаровск, звучал еще и «Губернии» позор!» - речь идет о местном телеканале, который кардинально изменил свою повестку с приходом нового врио.

В течение месяца протестов, ежедневно проходящих в Хабаровске, к митингующим выходили глава регионального Министерства здравоохранения Александр Витько, врио губернатора Михаил Дегтярев и сенатор Елена Гришнякова. Слушать горожане стали только сенатора – на момент выхода на площадь Дегтярева там остались практически одни только журналисты.