Предпочтения в еде: что любят готовить латвийские знаменитости

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2020, 23:33 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Вареники от политолога Филиппа Раевского

Еду можно приготовить на «скорую руку», а можно с чувством, с толком, с расстановкой. В наш бурный и быстрый век, увы, хочется вкусно поесть, но не тратить на это много времени. А кто сказал, что «быстрая» еде не бывает вкусной? Балтийское бюро «Аргументы Недели» начинает цикл статей о том, что предпочитают в еде публичные люди. И сегодня – латвийские знаменитости.

Начнем мы с латвийского политолога Филиппа Раевского.

-Филипп, а вы умеете готовить?

-У вас разные темы, Татьяна. Это хорошо! Да, я умею, люблю готовить! И мне нравится вкусно поесть.

-Кто вас научил готовить?

-Бабушка. Она украинка и, конечно, превосходно готовила. Я наблюдал за ней, помогал. Вот так и научился. Мне было интересно, да и таким образом к труду приучали. Приготовление блюд – ответственное дело!

-И что вы предпочитаете в еде? Часто готовите?

-Да, довольно часто. У меня хорошо получается украинский борщ и вареники. Особенно, с вишней.

-Тогда ваш рецепт вареников! Для наших читателей.

-Хорошо. Сперва я делаю тесто. Очень просто: вода, яйцо, мука, сахар. Я привык «проценты» на глаз. Потом раскатываю тесто в «колбаску», режу и делаю «кругляшки», а вот туда кладу и заворачиваю вишни (2-3 штуки). Опускаю в кипящую воду и жду, когда всплывут. Главное – не переварить. Со сметаной можно подавать. Легко, просто, вкусно.

Эстафету Филиппа продолжает латвийско-российская певица Наташа Галич.

-Я знаю, что ты очень любишь готовить и прекрасно с этим справляешься. Кто научил? Или сама?

-Основы были заложены моей бабушкой. Она была из простых… Росла бабулечка в семье староверов и хорошо знала порядок. У нее порядок и чистота была во всем. Сейчас думаю, вот женщина из простой семьи, а ложки, салфетки, ножи всегда были! Думаю, что это внутренняя потребность. У меня готовить вкусно – наследственное! Да, мне нравится и получаются блюдо разной сложности.

-Наташа, знаю, что ты любишь морепродукты. Твой рецепт для наших читателей.

Праздничный стол от Наташи Галич

-А хорошо! В любых магазинах продаются замороженные морские коктейли. Берем такой и на сковородку. Ждем пока вода основательно выкипит ( после льда) и добавляем масло ( я люблю оливковое). Жарим, потом туда шинкуем чеснок и жарим. Далее, нарезаем мелко лук-порей, добавляем еще масло и доводим до готовности. Конечно, соль, перец, приправы! По вкусу. И один секрет – сливки в конце! Все перемешиваем и пусть блюдо ждет своего часа. Отвариваем спагетти и в них выкладываем морепродукты. Получается прекрасная паста с морепродуктами. Вкусно.

Далее, советом делится Светлана Бурова (супруга экс-мэра Олега Бурова)

-Светлана, вы рано научились готовить?

-Я не могу сказать, что рано. Нет. Я росла любимым ребенком и меня все баловали. Бабушка говорила: «Ничего, отдыхай внученька! Придет время и устанешь еще готовить!» В процессе жизни я научилась готовить. И теперь готовлю для мужа, семьи.

-Насколько я знаю, у вас прекрасно получаются пироги…

-Да, любит моя семья поесть моих пирогов. И с яблоком, и с ревенем, и с черникой. Кстати, сейчас идет сезон черники, и я с удовольствием балую своих близких. Часто…

-Тогда рецепт пирога из черники от Светланы Буровой!

Пирог от Светланы Буровой

-Извольте. Пирог я делаю из лесной черники. Только. В первую очередь заливаю кипятком. Она должна немного постоять. Если черника «влажная», то добавляю в нее ложку крахмала (иногда две). Если же сухая ягода, то ничего не добавляю. Тесто должно быть песочное. Ничего сложного в приготовлении теста нет: мука, 200 грамм сливочного масла, два желтка, один белок, сахар (три четверти стакана) и добавляю гашеную соду ( тогда изжоги не будет). Перемешиваю, выкладываю в форму и украшаю черникой. Поверх черники выкладываю «косички» и в духовку. У нас сезонные пироги!

Продолжение следует…