В Санкт-Петербурге на борту старинного затонувшего судна нашли сотни бутылок

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: страничка ЦПИ РГО в Instagram

бутылки, pixabay.com

В Санкт-Петербурге на борту старинного затонувшего судна, которое, вероятно, перевозило алкоголь в XVIII веке, нашли сотни различных бутылок. Об этом сообщили в Русском географическом обществе.

В 2018 году моряки Балтийского флота случайно нашли на дне Финского залива недалеко от острова Мощный деревянный объект. Через год подводники Центра подводных исследований РГО по итогам обследования находки убедились в том, что это старинный корабль, который находится на глубине более 50 метров. Предполагается, что речь идет о голландском грузовом парусном судне, затонувшем в середине XVIII века.

Детальные исследования корабля начались в августе текущего года. На борту судна водолазы обнаружили сотни разнообразных бутылок, как фабричного производства, так и ручной работы. Содержимое в емкостях не сохранилось, однако клеймо с маркировкой на некоторых из них свидетельствует о том, что раньше там находился джин.