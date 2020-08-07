Новые правила экспорта, или Почему вывоз золота из России увеличился почти в 9 раз?

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7 августа 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Россия резко увеличила экспорт золота на мировой рынок. По итогам второго квартала за рубеж было продано 87 тонн драгметалла, в сравнении с 10 тоннами за тот же период год назад. Это следует из опубликованной в четверг статистики ФТС.

В денежном выражении объемы экспорта взлетели в 11 раз - до 4,75 млрд долларов. Основной страной-получателем российского золота остается Великобритания. В Лондон, который является одним из крупнейших хабов мировой торговли драгметаллами, в июне ушло более 90% экспорта - 22,5 тонны, сообщает ТАСС.



Остаток золота - 1,4 тонны - неожиданно улетел в Белоруссию, которая со времен продуктового эмбарго остается главным каналом контрабандных и «серых» поставок как в Россию, так и из нее. Экспортом золота правительство РФ и ЦБ пытались залатать прорехи в российской экономике, которая пережила резкое сокращение доходов в иностранной валюте из-за падения цен на нефть.

Но главная причина вывоза золота за рубеж – изменения правил экспорта. Напомним, 21 апреля премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства, снимающее ограничения на экспорт золота и разрешающее выдавать добывающим компаниям генеральные лицензии на его продажу за рубеж. Таким образом, золотодобытчики получили карт-бланш на вывоз всего добываемого в стране золота, хотя раньше они не имели права на прямой экспорт, получая лишь разовые лицензии и продавая большую часть продукции коммерческим банкам, в первую очередь государственным.