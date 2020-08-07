Не следует вводить в заблуждение народ, отец Сергий

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7 августа 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Схимонах Сергий из Среднеуральского женского монастыря в своем видеоролике заявил, что пенсионеры Латвии получают почти 1000 евро в месяц. А живут они в полном благоденствии! Балтийское бюро «Аргументы Недели» выяснило, как живут латвийские пенсионеры. Реальность другая!

Сказать, что пенсионеры в Латвии получают 80 тысяч рублей (923 598 евро) и живут в полном благоденствии можно, простите, «опохмелившись».

Каждый седьмой пенсионер в Евросоюзе – в зоне риска бедности. Латвия занимает второе место в Европе по количеству пенсионеров, которые могут остаться за чертой бедности.

Пример? Пожалуйста!

По статистическим данным Eurostat, в Латвии 43, 7% пенсионеров испытывают крайнюю нужду. За Латвией следует Литва: там 36, 7%. Кстати, схимонах Сергий упоминал и Литву: мол, и там пенсионеры счастливы.

По поводу латвийских пенсий высказался депутат Кекавской (район Латвии) думы Гатис Лицис.

«Более тысячи латвийцев получают пенсию 64 евро. Когда узнал – не поверил. Зашел на сайт Министерства благосостояния Латвии, убедился, что так и есть. Затем сделал запрос в Государственное агентство социального страхования, где мне сообщили, что 20 тыс. человек получают пенсию до 100 евро, а 25 тыс. человек – до двухсот евро. И тогда мне захотелось проверить, реально ли выжить на такие деньги?»

Понятно, что не выжил: на кашу, воду и хлебушек еще хватило, а вот оплатить коммунальные услуги, лекарства, врачей, мясо, фрукты, овощи и т.д., увы, нет.

Вот только не надо сравнивать количество людей в России и территорию РФ с Латвией! Латвия – маленькое государство. В начале 2020 года численность населения Латвии, по предварительным данным, составляла 1, 908 человек!

Еще пример.

Буквально месяц назад, омбудсмен Юрис Янсонс выиграл дело в суде: размеры пособий безработным с инвалидностью и пенсии были признаны не соответствующим Конституции. Кстати, это решение суда окончательное и обжалованию не подлежит!

Норма социальных пособий Латвии составляет, что инвалид с рождения получает 122, 69 евро, пенсионеры получают 64, 03 евро. Когда эти цифры изменятся – не совсем понятно…

Конечно, есть те, которые получают пенсии от 1, 5000 евро и далее, далее, далее. Это люди государственного эшелона. Высшего государственного эшелона… если в несколько тысяч. Примерно около четырех процентов населения Латвии.

Так на кого была рассчитана информация отца Сергия? Без комментариев.

Откуда он взял данную информацию? В видеоролике сказано: «Ко мне на исповедь приходят десятки тысяч пенсионеров…» Может, в числе этих пенсионеров «на огонек» к отцу Сергию «слетаются» и латвийские депутаты-пенсионеры? Узнала! Нет, «нашинские» латвийские пенсионеры-депутаты не собираются в Среднеуральский монастырь! Им и в Сейме неплохо!