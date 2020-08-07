В симферопольский родильный дом №2 будет осуществляться госпитализация пациентов с коронавирусом

Самым подходящим местом оказался родильный дом №2. Беременных и рожениц раскидали по другим учреждениям.

В симферопольский клинический родильный дом №2 будет осуществляться госпитализация пациентов с новой коронавирусной инфекцией с бессимптомным течением и проявлением ОРВИ.

Ранее под ковидный госпиталь была переоборудована седьмая горбольница.

Напомним, что 5 августа был зарегистрирован самый большой случай выявления ковидбольных – 39 человек.

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