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В симферопольский родильный дом №2 будет осуществляться госпитализация пациентов с коронавирусом

, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

В симферопольский родильный дом №2 будет осуществляться госпитализация пациентов с коронавирусом
an-crimea.ru

Самым подходящим местом оказался родильный дом №2. Беременных и рожениц раскидали по другим учреждениям.

В симферопольский клинический родильный дом №2 будет осуществляться госпитализация пациентов с новой коронавирусной инфекцией с бессимптомным течением и проявлением ОРВИ.

Ранее под ковидный госпиталь была переоборудована седьмая горбольница.

Напомним, что 5 августа был зарегистрирован самый большой случай выявления ковидбольных – 39 человек.

 

ГБ

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