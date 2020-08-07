Собянин рассказал о расширении программы «13 субсидий» для субъектов МСП

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Малый и средний бизнес - основа экономики Москвы. Больше 776 тысяч небольших предприятий, которые дают работу 2,7 миллионам человек и формируют свыше 20% городского бюджета. Об этом мэра столицы Сергей Собянин написал на своей страничке в социальной сети «ВКонтракте».

«От пандемии коронавируса пострадали все отрасли московской экономики, но именно малый и средний бизнес принял на себя самый тяжелый удар. В помощь московскому бизнесу Правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.

Неотложная помощь - отсрочки по налогам и другим обязательным платежам - была предоставлена автоматически и помогла предпринимателям пережить шоковый период "закрытых дверей", - отметил Сергей Собянин.

Серегй Собянин отметил, что после снятия ограничений большинство предприятий малого и среднего бизнеса стали активно возвращаться к своей обычной работе.

«На прошлой неделе оборот малых и средних предприятий, действующих на потребительском рынке, достиг 95% от значений середины марта, когда началось введение ковидных ограничений», - написал мэр.

Вместе с тем, как отметил градоначальник, после возобновления работы издержки быстро вернутся на прежний уровень, а на восстановление докризисного уровня спроса и доходов многим предпринимателям может потребоваться несколько месяцев или даже лет.

«Чтобы в этих условиях сохранить свой бизнес, предприниматели могут воспользоваться рядом мер поддержки, предназначенных для решения постковидных проблем низкого спроса. Прежде всего мы договорились с крупнейшими банками о реализации беспрецедентной программы льготного кредитования. По ранее взятым кредитам городской бюджет взял на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Например, если до пандемии кредит был взят под 11%, то предприниматель будет платить 5%, а остальные проценты возьмет на себя бюджет», - написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также сообщил о расширении запущенной в разгар пандемии программы "13 субсидий", которая позволяет бизнесу компенсировать затраты на приобретение оборудования, инжиниринг, реализацию инновационного проекта, экспорт продукции за рубеж, участие в выставках и продвижение своей продукции через онлайн-площадки.

«Претендовать на их получение теперь сможет бизнес, действующий в сфере образования, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, а также художественные галереи и арт-аукционы. В этих отраслях в Москве работают порядка 28 тыс. субъектов МСП», - подчеркнул Сергей Собянин.

По словам мэра, после четырех месяцев ограничений мотор московской экономики вновь набирает обороты. Наиболее гибкий, активный и предприимчивый малый и средний бизнес возглавляет процесс восстановления деловой активности.

«Успех бизнеса - это успех и благосостояние Москвы», заключил Сергей Собянин.