В Арбитражном суде Северо-Кавказского округа пересмотрено 4645 дел с начала года

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7 августа 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Итоги работы за первое полугодие 2020 года подвели в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа. На заседании президиума суда, состоявшемся 31 июля, председатель суда В.В. Захаров ознакомил присутствующих с основными показателями работы суда кассационной инстанции в отчетном периоде и обозначил первоочередные задачи на второе полугодие 2020 года.

За минувшие шесть месяцев текущего года в суд округа поступило 5595 кассационных жалоб. Условия пандемии не могли не сказаться на статистике: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель уменьшился на 12 %.

Судьями Арбитражного суда Северо-Кавказского округа пересмотрено 4645 дел, что на 10,9% меньше, чем за тот же период 2019 года. Из этого числа судебной коллегией по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, пересмотрено 1917 дел, судебной коллегией по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, – 2728 дел.

В первом полугодии 2020 года судьями окружного суда были возвращены

454 кассационные жалобы, что составило 8,1 % от общего числа поступивших в суд жалоб. Основными причинами возвратов стали подача жалобы с нарушением срока на кассационное обжалование, а также неустранение обстоятельств, послуживших основанием для оставления кассационной жалобы без движения. В аналогичном периоде прошлого года было возвращено 453 кассационные жалобы, что составило 7,1 % от поступивших кассационных жалоб.

Несмотря на небольшое уменьшение количества поступивших кассационных жалоб, среднемесячная нагрузка на судью остается существенной: в первом полугодии этот показатель составил 31,1 дела и заявления (нагрузка на судью в минувшем году за аналогичный период составляла 32,7 дела и заявления). Следует отметить, что Арбитражный суд Северо-Кавказского округа входит в тройку окружных арбитражных судов, имеющих наивысшую нагрузку на судью в месяц.

Наибольшая нагрузка за первое полугодие 2020 года была отмечена у судей первого судебного состава (рассмотрение споров о применении налогового, таможенного и бюджетного законодательства, законодательства об административных правонарушениях, о взыскании с граждан и организаций обязательных платежей и санкций, а также об оспаривании ненормативных правовых актов). На судей этого состава пришлось 36,6 дела и заявления в месяц.

В отчетном периоде все дела были рассмотрены судом округа в установленный Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации срок.

В первом полугодии 2020 года наибольшее количество пересмотренных в кассационном порядке дел, а именно 1632, среди судов первой инстанции по-прежнему приходится на Арбитражный суд Краснодарского края. За ним следуют Арбитражный суд Ростовской области (1075 дел) и Арбитражный суд Ставропольского края (591 дело).

В отчетном периоде суд округа проверил законность и обоснованность 3193 судебных актов Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда и в кассационном порядке пересмотрел 1327 судебных актов Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Количество отмен судебных актов Арбитражного суда Северо-Кавказского округа судом вышестоящей инстанции совпало с аналогичным показателем минувшего года. Верховный Суд Российской Федерации в первом полугодии текущего года отменил 14 судебных актов по 14 делам. Общее количество дел, по которым отменены судебные акты суда кассационной инстанции, составило 0,3 % от общего объема рассмотренных в отчетном периоде дел, сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.