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«Прославленные» турецкие курорты - пенсионеры не смогут вернуться с отдыха

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

«Прославленные» турецкие курорты - пенсионеры не смогут вернуться с отдыха
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Улетевшие в Турцию пенсионеры не смогут вернуться домой из-за технических сложностей. Портал TourDom пишет, что старикам приходится приобретать современные гаджеты, чтобы не платить штраф от 15 до 40 тыс. рублей по прилете. 

Проблема возникла из-за требования Роспотребнадзора заполнять онлайн-анкету по возвращении с турецких курортов. Перед регистрацией на обратный рейс нужно зайти на Госуслуги и ответить на несколько вопросов на сайте. Кроме того, после приземления самолета в России в течение трех дней надо обязательно приложить к анкете тест на ковид. Если условия не будут выполнены, туристам грозит штраф - 15-40 тыс. рублей, пишет TourDom.

Турагент из Мытищ, в свою очередь, пожаловалась на неудобную систему для пенсионеров. По ее словам, две ее клиентки не пользуются смартфонами и даже не зарегистрированы на сайте Госуслуг. Поэтому они не смогут внести необходимую информацию, говорит женщина. Она отмечает, что это правило Роспотребнадзора отпугнет старшее поколение от покупок путевок на турецкие курорты.

В компании TEZ TOUR пояснили, что на паспортный контроль допускаются только те, кто заполнил онлайн-анкеты. Лицам, которые не могут это сделать, помогают сотрудники. «В случае невозможности самостоятельного заполнения данных туристу необходимо последовать по специальным указателям и обратиться за помощью к сотруднику аэропорта», - добавил международный туроператор. По словам руководителя пиар-службы TEZ TOUR Светланы Барановой, главное условие – заполнить необходимую информацию до паспортного контроля.

АОл

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