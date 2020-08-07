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Эксперты рассказали, что половине россиян втайне изменяли партнёры

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Эксперты рассказали, что половине россиян втайне изменяли партнёры
Фото: pixabay.com

С изменой партнёров сталкивалась примерно половина жителей РФ. Однако большая часть людей не знает о предательстве.

Оказывается, эротические контакты на стороне имели 30–40% людей в возрасте до 25–30 лет и 50–70% — старше 30 лет. При этом женщины изменяют реже, чем мужчины. Дело в том, что девушки более избирательны в партнёрах.

"Вероятность того, что отношения после измены улучшатся, невелика. Однако если это произойдёт, то, скорее всего, ненадолго. Потому что временами люди не умеют хорошо коммуницировать, даже находясь в хороших отношениях. Когда же у них есть проблемы, все слабые места супружества начинают всплывать", - рассказал клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

АГ

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