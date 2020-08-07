Эксперты рассказали, что половине россиян втайне изменяли партнёры
7 августа 2020, 17:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
С изменой партнёров сталкивалась примерно половина жителей РФ. Однако большая часть людей не знает о предательстве.
Оказывается, эротические контакты на стороне имели 30–40% людей в возрасте до 25–30 лет и 50–70% — старше 30 лет. При этом женщины изменяют реже, чем мужчины. Дело в том, что девушки более избирательны в партнёрах.
"Вероятность того, что отношения после измены улучшатся, невелика. Однако если это произойдёт, то, скорее всего, ненадолго. Потому что временами люди не умеют хорошо коммуницировать, даже находясь в хороших отношениях. Когда же у них есть проблемы, все слабые места супружества начинают всплывать", - рассказал клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.
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