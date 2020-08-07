В Иркутской области зарегистрировано девять лесных пожаров
7 августа 2020, 15:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: Телеинформ
В Иркутской области зарегистрировано девять лесных пожаров: три в Усть-Кутском, по два в Катангском и Киренском. Общая площадь этих очагов – 94,3 га. Локализованными к утру 7 августа остаются два очага – в Усть-Кутском и Киренском районе. Площадьэтих возгораний – 204га.
В Киренском районе пожар произошел по вине местного населения, причина возгорания в Усть-Кутском районе – гроза. На всех пожарах 6 августа работали 92 парашютиста-десантника и 59 специалистов лесной охраны. К тушению привлекалось 24 единицы техники.
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