RT: Вышел выпуск проекта «ALT История» про жизнь в мире без телефона

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: телефон, pixabay.com

Вышел новый выпуск в рамках проекта RT «ALT История» об альтернативном развитии исторических событий. Об этом стало известно в пятницу, 7 августа.

Эпизод получил название «Жизнь в мире без телефона». В новом выпуске зрители узнают, какой была бы жизнь без телефонной связи и как люди передавали бы информацию в развивающемся мире.

Проект «ALT История» рассказывает, какие изменения произошли бы в мире, если бы в прошлом хорология событий выстроилась по-другому.