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RT: Вышел выпуск проекта «ALT История» про жизнь в мире без телефона

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

RT: Вышел выпуск проекта «ALT История» про жизнь в мире без телефона
фото: телефон, pixabay.com

Вышел новый выпуск в рамках проекта RT «ALT История» об альтернативном развитии исторических событий. Об этом стало известно в пятницу, 7 августа.

Эпизод получил название «Жизнь в мире без телефона». В новом выпуске зрители узнают, какой была бы жизнь без телефонной связи и как люди передавали бы информацию в развивающемся мире.

Проект «ALT История» рассказывает, какие изменения произошли бы в мире, если бы в прошлом хорология событий выстроилась по-другому.

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