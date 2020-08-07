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В Иркутске полиция ищет молодого человека, который расплатился за покупки чужой платежной картой

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинфрорм

В Иркутске полиция ищет молодого человека, который расплатился за покупки чужой платежной картой
фото: pixabey

В Иркутске полиция ищет геймера, расплатившегося за покупки чужой картой. В дежурную часть обратился студент одного из вузов. Полицейским он рассказал, что во время прогулки потерял платежную карту, а наутро обнаружил несколько сообщений о списании средств на общую сумму 6 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД  по Иркутской области.

Полиция выяснила, что нашедший карту оплатил ей покупку товара в супермаркете, после чего купил спортивные товары и девять компьютерных игр.В супермаркете его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

ЕСт

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