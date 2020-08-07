Латвия: Кто купит здание КГБ

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7 августа 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Здание КГБ, фото автора

«Угловой дом» в Латвии имеет дурную и страшную славу. Тот, кто знает, что в этом красивейшем здании в стиле «модерн» с 1940 года и до перестройки, когда Латвия вновь обрела независимость, находилось главное управление НКВД, потом КГБ ЛССР, увы, старается побыстрее пройти мимо. Но 6 августа стало известно, что «угловой дом» выставлен на аукцион. Кто захочет купить это здание с мрачной историей? Кому нужны застенки КГБ? Балтийское бюро «Аргументы Недели» разбиралось в данных вопросах.

«Угловой дом» находится в самом центре Риги. Построен в 1912 году, как доходный дом. А в 1940 году в данном здании располагался Комитет государственной безопасности Латвийской СССР. С 1991 по 2008 год в «угловом доме» находилась Государственная полиция Латвии. Далее дом пустовал… И только в 2016 году в нем открыли филиал Музея оккупации Латвии.

Это сухая справка, но за ней стоят сотни жизней, боль, страх.

6 августа стало известно, что «угловой дом» выставлен на аукцион. Еще раз дом с дурной славой попытаются продать. Ранее это не удавалось: были разговоры, что в этом помещении хотят построить гостиницу, увы, ничего не получилось. Более того, госагентство по продаже недвижимости (Valsts nekustamie ipasumi) проведя опрос потенциальных пользователей в государственном секторе, частных арендаторов и инвесторов на предмет желания использовать пустующие площади пришло к выводу, что «угловой дом» должен быть продан.

Возможно, так и будет, но при одном условии: в здании должен быть сохранен Музей оккупации. Когда будет происходит аукцион? Почему ранее такое красивое здание пустовало? Найдется ли покупатель? Будут ли участвовать в аукционе предприниматели из России? Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии директора ВНИ по аренде и продажам Аниты Фелдмане.

«Будет проходить электронный аукцион с 13 августа по 14 сентября. Еще в конце 2019 года экспертная группа провела оценку стоимости здания. Сумма составила 4, 25 млн евро. Это является стартовой ценой, а каждый следующий «шаг» - 5000 евро. Почему ранее здание не было сдано в аренду? Долгосрочный проект частных инвесторов, увы, не заинтересовал. Информация о продаже здания появилась еще в феврале… Конечно, ранее были компании, которые интересовались помещениями «углового дома» и были предположения, что там может быть гостиница или развивающие общежития, но срок аренды, который был им предложен (30 лет) оказался недостаточным, чтобы окупить затраты. Следует помнить, что «угловой дом» - объект государственного значения. Исторический объект с очень красивой архитектурой. Мне сложно сказать о том, как будет проходить аукцион, и кто может купить здание. Могу сказать, что наша компания работает исключительно на результат! На результат. Будет ли представители России участвовать в аукционе? Пока нет. Нет».

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратились за более исчерпывающей информацией к полковнику КГБ ЛССР в отставке.

-Есть предположения, почему столько времени такое красивое здание не покупали?

-Об этом не совсем принято говорить, но из-за ауры. Мрачная аура. Когда там открылся музей, то думаете, что стояла очередь из желающих? Нет. Да, экспозицию приходят смотреть молодые люди и, конечно, иностранцы. Люди «солидного» возраста проходят, как правило, мимо. Есть причины! Наследие. Есть те, которые помнят, как их родственников увозили в это здание на «воронках». Во времена советской оккупации. Им такие воспоминания не нужны! Какая там может быть аура? Там мучили и истязали людей.

-Уточните!!! И в 70-х, в 80-х тоже истязали людей?

-Я сейчас говорю об ауре. Поверьте, с парадного входа подозреваемые в это здание не входили… А входили через КПП. Парадный вход предназначался только для чекистов. Я говорю о 40-х годах! Конечно, такого зверства в 80-х явно не было, но аура же осталась. Аура страха, боли. Представьте себе, что в данном здании были такие камеры, куда работники даже не входили! Мне рассказывал один прапорщик, который дежурил в этих подвалах, что там даже стены были с дыркой! Понимаете? Багровая стена с дыркой. А куда все это деть? Что делать с подвалами человеку, который купит здание?

-Шансов у здания, видимо, нет?

-Почему же? Всегда есть шанс. Могу точно сказать, что россияне даже и не подумают покупать это здание. Почему? Сразу тогда могут рассчитывать на убыточный бизнес. А вот литовцы и эстонцы вполне могут купить. Они люди богатые и вкладывают в Латвию. Можно сказать, что отличные инвесторы. Кстати, идея о создании гостиницы – хорошая. Иностранцы там могли останавливаться. Если сделать, допустим, в «военном» стиле.

-А вы заходили в здание после того, как ушли в отставку?

-Нет! И не собираюсь. Я не люблю даже думать о нем. Стараюсь быстрее его пройти! Покрасили и ладно. Вы поймите, что и в годы существования КГБ ЛССР его сотрудники не любили там бывать. Старались отработать «свои часы» и в город! Тяжелая была и тогда энергетика. Если даже несколько тысяч людей каждый день будут приходить на экскурсию, то энергетику боли, ненависти не изменить! Дурная слава. И я думаю, что одна из причин «сомнений» то, что в этом здании останется музей. Не все готовы покупать здание с «отягощением». Посмотрим…

-Благодарю.