Глубоководный выпуск в Геленджике построят к 2023 году

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7 августа 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Геленджике продолжается строительство глубоководного выпуска. По планам строителей, объект будет готов до 2023 года. 7 августа на месте строительства побывали Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и губернатор края Вениамин Кондратьев.

– Проблема водоснабжения в Геленджике стоит очень остро, особенно этим летом. Мы намерены решать этот вопрос комплексно. Вместе со строительством Троицкого водопровода и разработкой новых источников воды, необходимо ремонтировать и существующие сети, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор также отметил, что вопрос строительства новых очистных сооружений в Геленджике назрел давно. Очистные сооружения позволят снизить экологическую нагрузку на город,тем самым повысив его привлекательность для инвесторов.

Мощность новых очистных сооружений составит 50 тысяч кубометров в сутки. Они начнут работать уже в 2023 году. Также в городе-курорте планируется отремонтировать существующие сети водоснабжения и водоотведения. На их модернизацию концессионер намеревается потратить 1,4 миллиарда рублей.