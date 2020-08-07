На пешеходной улице Челябинска откроют стелу с отсчетом времени до выборов
7 августа 2020, 14:16[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
В понедельник, 10 августа, на Кировке пройдет торжественное открытие стелы с обратным отсчетом времени до Единого дня голосования.
Инсталляцию уже собрали и протестировали. Она будет напоминать челябинцам о предстоящих выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области. Единый день голосования назначен на 13 сентября 2020 года.
На торжественном открытии стелы по команде председателя Избирательной комиссии Челябинской области Сергея Обертаса на электронном табло стелы включится обратный отсчет времени до даты Единого дня голосования.
Напомним, в прошлом году на Кировке уже устанавливали подобную стелу. В понедельник всех гостей мероприятия ждет сюрприз — фотоконкурс.
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