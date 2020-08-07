В Ассоциации банков России сообщили, что налоговая повысила интерес к счетам клиентов

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7 августа 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПРАЙМ

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Ассоциации банков России (АБР) сообщили о резком росте интереса налоговых органов на предоставление им информации о счетах банковских клиентов. Федеральная налоговая повысила интерес к счетам клиентов после отмены ограничений из-за пандемии коронавируса.

Обращение АБР на имя руководителя ФНС имеется в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что в Ассоциацию обращаются банки по вопросу резкого увеличения объема поступающих требований налоговых органов о предоставлении документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса РФ. Начальник правового управления АБР Сергей Клименко уточнил, у налоговиков интерес "о наличии счетов, о наличии денежных средств на счетах всех категорий клиентов", в том числе физлиц. В АБР обратили внимание, что количество запросов от налоговых органов увеличилось "в среднем более чем в четыре раза".

Это произошло также в связи с возобновлением налоговых проверок, приостановленных до 30 июня включительно.

Для банков рост количества запросов также критичен, так как некоторые сотрудники все еще работают на "удаленке", кредитные организации задерживают ответы на запросы ЦБ. Кредитная организация может быть привлечена к ответственности.