Владимир Колокольцев представил нового главу полиции Рязанской области

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7 августа 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МВД.РФ

МВД.РФ

Министр внутренних дел, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу УМВД России по Рязанской области нового начальника – генерал-майора полиции Владимира Алая.

Колокольцев охарактеризовал Владимира Алая как боевого офицера и напомнил, что почти 40 лет своей жизни он посвятил службе в органах внутренних дел, пройдя путь от инспектора до компетентного руководителя.

За проявленное мужество и высокие результаты, достигнутые при выполнении служебных обязанностей, он награжден государственными наградами, в числе которых ордена «За личное мужество» и Александра Невского.