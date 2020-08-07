Владимир Колокольцев представил нового главу полиции Рязанской области
7 августа 2020, 14:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: МВД.РФ
Министр внутренних дел, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу УМВД России по Рязанской области нового начальника – генерал-майора полиции Владимира Алая.
Колокольцев охарактеризовал Владимира Алая как боевого офицера и напомнил, что почти 40 лет своей жизни он посвятил службе в органах внутренних дел, пройдя путь от инспектора до компетентного руководителя.
За проявленное мужество и высокие результаты, достигнутые при выполнении служебных обязанностей, он награжден государственными наградами, в числе которых ордена «За личное мужество» и Александра Невского.
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