В Саратове капитан спас полуторагодовалого мальчика

Капитан Росгвардии нашел и спас полуторагодовалого мальчика, выпавшего из окна жилого дома в Саратове. Правоохранитель услышал хрипы из кустов. Сообщается, что в результате падения ребенок получил сильные травмы.

Капитан вызвал спасательные службы и оказал доврачебную помощь пострадавшему. Прибывшая на место инцидента бригада скорой медицинской помощи госпитализировала мальчика.

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