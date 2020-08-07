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В Саратове капитан спас полуторагодовалого мальчика

, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

В Саратове капитан спас полуторагодовалого мальчика
фото: pixabey

Капитан Росгвардии нашел и спас полуторагодовалого мальчика, выпавшего из окна жилого дома в Саратове. Правоохранитель услышал хрипы из кустов. Сообщается, что в результате падения ребенок получил сильные травмы.

Капитан вызвал спасательные службы и оказал доврачебную помощь пострадавшему. Прибывшая на место инцидента бригада скорой медицинской помощи госпитализировала мальчика.

ЕСт

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