В Челябинской области продлен режим повышенной готовности
7 августа 2020, 13:00[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима до 23 августа, а также прописал в нем ряд послаблений.
Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, в настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет снять ряд ограничений. Отметил, что за последнюю неделю рос заболеваемости коронавирусной инфекцией идет на спад. Так, за последнюю неделю в сутки фиксируют около ста новых случаев заражения. В настоящий момент лечение проходят 3726 южноуральцев, 8483 человека выздоровели.
В ближайшее время возобновят свою работу музеи, организации дополнительного образования, организации, ведущие спортивную подготовку. Продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет — они могут продлить больничные листы. Также не снят масочный режим — его нужно соблюдать в общественных местах. Массовые мероприятия остаются под запретом.
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