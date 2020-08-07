Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничения на госзакупки импортных лекарств от лейкоза и лимфомы

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7 августа 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому импортные лекарственные препараты для лечения лимфомы и лейкоза будут допускать к госзакупкам без ограничений.

Государственные организации смогут закупать иностранные лекарства для лечения лейкоза и лимфомы без ограничений, несмотря на наличие их производителей в странах ЕАЭС.

В правительстве решили, что в отдельных случаях замена импортных лекарств от лейкоза и лимфомы на аналоги из стран ЕАЭС может ухудшить состояние больного человека с этими диагнозами.

Согласно действующим правилам, зарубежные медикаменты, включённые в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, не участвуют в аукционах при наличии аналогов из стран ЕАЭС.

В документ включены: филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин. Как уточнили в првительстве, их применяют при злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, а также при лечении орфанных заболеваний у детей.