Хабаровские депутаты попросили омбудсмена навестить Фургала

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7 августа 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Депутаты фракции ЛДПР в Закдуме Хабаровского края обратились к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания экс-главы региона Сергея Фургала в СИЗО «Лефортово».

Однопартийцы чиновника выражают обеспокоенность тем, что Фургалу не доходит корреспонденция. Напомним, недавно стало известно, что за все время пребывания в «Лефортово», Фургал не получил ни одного письма и ни одной телеграммы.

- Депутаты обеспокоены полной информационной изоляцией экс-губернатора. Так, @s.furgal (Сергей Фургал) сейчас лишен возможности отправлять и получать письма и телеграммы. За все время содержания под стражей (с 9 июля) он не получил ни одного письма, так как всю корреспонденцию изымает следователь. По их мнению, это противоречит закону и может оказывать психологическое давление на арестованного, - написано в Инстаграм-аккаунте регионального отделения ЛДПР.

В партии отметили, что сам процесс задержания губернатора возмутил многих горожан. В ЛДПР уверены, что дело в отношении Фургала имеет особое общественное значение.

Напомним, что Фургала задержали и арестовали по подозрению в организации убийств и покушении на убийство 115-летней давности.