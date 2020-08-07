Генпрокуратура потребовала конфисковать у Абызова 32 млрд рублей и обратить эти деньги в доход государства

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7 августа 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Генпрокуратура

Михаил Абызов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять и обратить в доход государства деньги бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова в сумме свыше 32 миллиарда рублей.

Главное управление по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры РФ провело проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства бывшим министром России по координации деятельности открытого правительства Михаилом Абызовым.

По данным Генпрокуратуры, установлено, что в период с мая 2012 года по май 2018 года, занимая государственную должность, Абызов систематически нарушал установленные законами запреты.

Установлено, что при поступлении на службу он скрыл сведения о своих пяти фирмах, зарегистрированных в Республике Кипр офшорными компаниями. Сведения о наличии названного имущества Абызовым как госслужащим на протяжении 5 лет не декларировались, - сообщается на сайте надзорного ведомства.

Являясь госслужащим, он продолжал заниматься предпринимательством, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. Абызов оформил свои фирмы на подставных лиц, а на Кипре и в Москве организовал теневые офисы, размещенные в целях конспирации в жилых квартирах. Свое участие в коммерческих организациях и полученные денежные средства Абызов от работодателя и общества скрывал.

В 2018 году Абызов, используя свой должностной статус и авторитет министра, принял личное участие в продаже акций ОАО «СИБЭКО».

Результатом незаконной деятельности Абызова явилось заключение 7 февраля 2018 года на Кипре двух договоров о продаже акций ОАО «СИБЭКО», после чего на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые явились его незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.