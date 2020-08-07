Депутат МГД Мария Киселева: Экологические преимущества Москвы надо беречь и приумножать

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На днях одна из российских компаний по экологической экспертизе составила и опубликовала обновленный экологический рейтинг Москвы, куда вошли 125 районов столицы, а также 21 поселение в Троицком и Новомосковском округах.

Если судить по приложенной к исследованию карте, то экологическая обстановка в Москве в большинстве районов оценивается от благоприятной до удовлетворительной и приемлемой. Территории столицы в этом рейтинге оценивались по 11 параметрам, в числе которых - площадь зеленых насаждений и парков, наличие водоемов, загруженность шоссе по территории и границе районов, наличие промышленных зон и крупных предприятий, мусорных полигонов или очистных сооружений и прочее. Сами авторы рейтинга признают, что общая ситуация с экологией в столице в последнее время улучшилась благодаря многим факторам - оптимизации общественного транспорта, использованию новых строительных материалов и технологий, планомерному озеленению и благоустройству территорий, в том числе с полной рекультивацией.

В итоге, согласно данным этого рейтинга, в пределах МКАД лучшими и наиболее благоприятными территориями признаны Строгино, Крылатское, Хорошево-Мневники, Сокольники, Измайлово, Ивановское, Обручевский и Ясенево.

Депутат Мария Киселёва, чей избирательный округ как раз включает экологически благополучные Строгино и Крылатское сообщила, что всегда, разумеется, приятно, если тебя признают в чём-то лучшим. Однако, по её словам, к данному рейтингу есть немало вопросов, поскольку методика проведения исследования не публикуются, только результаты, что сильно ограничивает возможности анализа.

«Я бы скорее назвала этот рейтинг авторским, экспертным мнением, обоснованным - но всё же субъективным. Тем более, учитывая какими темпами идёт сейчас развитие и благоустройство, в том числе архитектурная реструктуризация бывших промышленных зон на территории столицы, скоро не самые «зелёные» в прошлом и настоящем районы смогут претендовать на статус экологических оазисов. Любой рейтинг - это всего лишь идеальная абстрактная модель, а жизнь - это нечто другое, где ничто не бывает идеальным и безупречным. Кто-то сетует на недостаток парков и зелёных зон - а кто-то на неудобство трафика или недостаточную доступность инфраструктуры. Поэтому то, над чем работать, найдётся всегда. Так уж устроен человек. Москвичам, дома которых оказались в районах с едва-едва приемлемым уровнем экологической привлекательности, стоит смотреть на подобные рейтинги с частичкой здравого рационального скептицизма», - сказала Мария Киселева.

Она отметила, что высокие места в рейтинге – это хорошо, однако нельзя возгордиться результатами и прекратить работу.

«Очевидные экологические преимущества у нашего округа есть, их надо как минимум сохранить, а как максимум - развить и приумножить. Нет предела совершенству, добиться идеала невозможно, но стремиться к этому надо обязательно», - резюмировала Мария Киселева.