Жители Урала требуют возврата прямых выборов мэров

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

С прошлого месяца жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила начали сбор подписей за возврат системы прямых выборов градоначальников. Обращение уже зарегистрировано в местном Законодательном собрании.



Если инициаторам идеи удастся к сентябрю собрать порядка 10 тысяч подписей, то местные парламентарии будут вынуждены рассматривать вопрос об изменении выборной системы.



Когда жители Екатеринбурга потеряли право выбирать мэра, в городе начались пикеты, массовые протесты. Горожане тогда выступали за сохранение Евгения Ройзмана в политической системе области.



Люди собрали за несколько дней уже более 3 тысяч подписей. Жители Свердловской области считают, что прямые выборы позволят оказывать влияние на региональную власть. Когда рычаги воздействия на чиновников отсутствуют, они делают только то, что выгодно для определённой элитной группы.



Волонтёры при сборе подписей проверяют документы, персональные данные. Житель другого региона принять участие в поддержке инициативы не может.

Законодательное собрание региона всячески препятствовало сбору подписей, но с третьего раза инициаторы смогли начать процедуру.



