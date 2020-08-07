Агутин объяснил белорусам, почему отказался выступить в Белоруссии перед выборами

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7 августа 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК, ТАСС

Леонид Агутин, twitter.com/agutinleonid

Российский музыкант Леонид Агутин объяснил гражданам Белоруссии, что он не приедет в Гродно и не будет участником выступлений артистов перед выборами белорусского президента.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. В разных белорусских городах за несколько дней до выборов в соцсетях появились афиши с "праздничными концертами" знаменитых артистов. Вход на концерты объявлен свободным.

Анонсировалось выступление в Витебске на площади Победы Григория Лепса, Александра Панайотова, групп "Фабрика" и "Лас-Вегас", в Бресте — Юлианны Карауловой и Стаса Пьехи, в Гродно — Леонида Агутина и Владимира Преснякова, в Гомеле — Boney M и группы «Дискотека Авария».

Леонид Агутин, как и группы RASA, "Краски", "Кар-Мэн" и другие исполнители, отказался выступать на предвыборных концертах в Белоруссии. Музыкант написал в Instagram:

"Дорогие наши жители Белоруссии! По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем. Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь! Наши чувства несомненно взаимны! Мы желаем вам удачи и процветания от всей души! Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!"