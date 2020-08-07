Сергунина: Столичные НКО возобновили бесплатные спортивные занятия

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Некоммерческие организации (НКО) столицы предлагают москвичам присоединиться к бесплатным тренировкам и спортивным мероприятиям. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

«Благодаря НКО десятки тысяч москвичей регулярно занимаются физкультурой и спортом. Сейчас более 100 некоммерческих организаций, которые развивают это направление, возвращаются к привычному режиму работы. Разумеется, с соблюдением всех санитарных правил», - сказала Наталья Сергунина.

Он отметила, что в числе запланированных мероприятий фестивали, благотворительные забеги, занятия для людей с особенностями здоровья и лекции о здоровом образе жизни.

Так, по словам заммэра, возобновились тренировки Детской следж-хоккейной лиги - единственной организации в Москве, которая занимается развитием адаптивного хоккея. Команды детей с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями вернулись на лед. Проект «Особый хоккей для особенных людей» был запущен в октябре 2019 года и был поддержан грантом мэра Москвы для социально ориентированных НКО.

Кроме того, к офлайн-работе вернулись 18 центров федерации «Йога-Практика». Инструкторы носят средства индивидуальной защиты, а помещения для занятий обрабатываются ультрафиолетовой лампой. Согласно правилам безопасности количество участников ограничено вместимостью зала - не более 15 человек. Возможность проводить тренировки бесплатно организация получила благодаря победе в конкурсе грантов мэра Москвы.

Еще одна инициатива, поддержанная грантом, была запущена благотворительным фондом «Спорт для жизни». Социальный проект «Марафон в темноте» объединил незрячих людей, которые хотят заниматься бегом, и тех, кто готов им помогать. В рамках проекта готовят волонтеров-лидеров для незрячих бегунов.