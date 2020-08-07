Аксёнов обещал возить коррупционеров в клетке по городу и увольнять министров в прямом эфире

Это не первое эпатажное заявление главы Крыма. К счастью, ни одно из них не дошло до воплощения в жизнь.
Наверное, самым ярким было данное им несколько лет назад обещание возить коррупционеров в клетке по Симферополю. Но никого не провезли.
6 августа 2020 года на заседании правительства Крыма, касающегося строительной отрасли, Сергей АКСЕНОВ подверг критике работу министра транспорта крымского правительства Сергея КАРПОВА. По мнению главы Крыма по его вине были сорваны сроки выполнения работ на объекте. «Всем влепить выговора! Включая министра», - распорядился АКСЕНОВ и, обратившись к министру повторил: «Я вам объявляю выговор персонально».
Потом глава Крыма усугубил сказанное, добавив: «Сначала выговор, потом увольнение по статье» и уточнил, что правило это распространят на всех. «Будем делать это в прямом эфире», - пригрозил он.
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