Загранпаспорт в криптобиокабине: в краснодарских МФЦ появилась новая услуга

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7 августа 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В краснодарских МФЦ установлены криптобиокабины, в которых можно получить загранпаспорт. Высокотехнологичные новинки пока появились лишь в двух МФЦ: на улице Зиповской и на улице Крылатой.

Криптобиокабины представляют собой программно-технический комплекс отечественного производства. Система способна автоматизировать процесс сбора биометрических данных граждан для изготовления загранпаспортов нового поколения, которые действуют в течение 10 лет, уточнили в кубанском департаменте информатизации и связи.

В 2019 году Краснодарский край вошел в число пилотных регионов для внедрения программного-технического комплекта «Криптобиокабина». Благодаря этому услуга стала доступной краснодарцам. Для того чтобы получить загранпаспорт в криптобиокабине, нужно заполнить заявление в одном из МФЦ, где она установлена, и получить персональный штрих-код. Этот штрих-код необходимо просканировать в криптобиокабине. После этого потребуется сдать биометрические данные – изображение лица и отпечатки пальцев – и предъявить для сканирования российский паспорт. После этого через портал Госуслуг можно будет отслеживать готовность загранпаспорта.

По мнению разработчиков, криптобиокабина поможет разгрузить операторов МФЦ и исключить человеческий фактор при оформлении документа.