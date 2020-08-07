В Госдуме предложили отменить транспортный налог на автомобили российских марок

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7 августа 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Автомобили ВАЗ, фото: Aleksandr Schemlyaev, globallookpress.com

Депутаты Госдумы предложили отменить транспортный налог на автомобили российских марок в качестве меры поддержки граждан и отечественного автопрома. Депутат Василий Власов, автор идеи, направил обращение министру финансов Антону Силуанову.

В своем письме Власов указал, что в России больше всего распространены недорогие отечественные автомобили с небольшим объемом двигателя, которые приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния. По его мнению, "поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок".

Парламентарий объяснил свое предложение тем, что отмена транспортного налога станет небольшой мерой экономической поддержки граждан и существенной - для отечественного автопрома.

В настоящее время транспортный налог в нашей стране исчисляется, исходя из мощности двигателя автомобиля. На автомобили с мощными моторами действует повышенная налоговая ставка.