В Госдуме предложили увеличить выплаты по уходу за пожилыми людьми и инвалидами до 10 тысяч рублей

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7 августа 2020, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]

пожилой человек, фото: pixabay.com

Группа депутатов Государственной думы предложила увеличить выплаты по уходу за пожилыми людьми и инвалидами до 10 тысяч рублей и уравнять в правах всех, кто ухаживает за стариками и гражданами с инвалидностью.

В настоящее время те, кто помогает инвалидам первой группы и престарелым гражданам, достигшим 80 и более лет, получают выплаты 1200 рублей в месяц, - сообщает kp.ru. А тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы, ежемесячно выплачивается по 10 тысяч рублей.

Этот перекос в оплате нелегкого труда заметили депутаты, и один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что такой неодинаковый подход несправедлив. По его словам, труд во всех случаях одинаково тяжел, поэтому и оплата должна быть одинаковой.

Во внесенном законопроекте устанавливается, что 10 тысяч рублей должны выплачивать тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами, инвалидами с детства первой группы и инвалидами первой группы.

По идее депутатов, "если сейчас получать такие выплаты (как 10 тыс руб., так и 1200 руб.) могут только лица трудоспособного возраста, необходимо снять это ограничение. К примеру, когда бабушка-пенсионерка ухаживает за внуком-инвалидом., пусть получает и пенсию, и выплату в 10 тысяч рублей. Но для таких выплат нужно оформить опекунство.

По словам Нилова, о том, чтобы выплачивать 10 тысяч и тем, кто помогает престарелым гражданам, говорится в другом законопроекте, он пока еще не внесен, депутаты намерены бороться и за него.