Не проморгай бесплатные детские билеты на выставку роботов и трансформеров

Аргументы Недели → Общество

6 августа 2020, 23:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

С 7 августа по 11 октября в ТРК Космос на Чичерина 28 цокольный этаж, роботы расскажут вам все свои секреты и научат по-настоящему развлекаться в ТРЦ «КОСМОС» на выставке роботов и трансформеров #ЯЛЮБЛЮРОБОТОВ

Они будут шутить, болтать, бросать вам вызов и покажут разные увлекательные шоу!

Вас ждут:

- 150 новейших роботов собранных из разных стран и крутые трансформеры;

- Более 10 зон виртуальной и дополненной реальности с лучшими играми 2019 года;

- Управление предметами силой мысли, как у настоящих джедаев;

- 7 техно-шоу: Парад роботов, Шоу танцующих роботов, Бои роботов-самураев на профессиональном ринге, Лаборатория опытов и Шоу Тесла, Шоу мыльных пузырей, Шоу фокусов;

-Лазерный лабиринт с 3 уровнями сложности;

- Захватывающие битвы в лазертаге;

- Транспорт будущего и гироскопическое колесо;

- Робозоопарк, робофутбол и многое другое!

Набирай бесплатные детские билеты по ссылке - http://m.creambee.ru/tmo?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link и показывай на кассе.

Подробности на сайте - www.ялюблюроботов.рф

Возрастное ограничение 0+